Nový byt vyniká monumentálním černým portálem

Příběh rekonstrukce tohoto bytu začal původně zlehka. Klienti se na architektonické studio No Architects nejprve obrátili s cílem rekonstruovat malý jednopokojový byt v činžovním domě z první poloviny dvacátého století, příliš malý pro ně samotné, zamýšlený tedy spíše jako investice na dlouhodobý pronájem.

Životní pocit z prostoru současně zvětšili s pomocí bezobložkových posuvných dveří dosahujících téměř do stropu.

„Spojení přímo sousedících bytů málokdy představuje vyloženě technickou výzvu, v tomto ohledu je to spíše byrokratická záležitost. Podstatou problému bývá provoz – tedy dát dohromady dva samostatně zamýšlené celky tak, aby vzniklo něco třetího, tvořící hodnotu přesahující pouhý součet dvou. Spojení bytů je vždycky architektonická výzva, jdoucí daleko za pouhé proražení dveří,“ komentuje spojování bytových jednotek architekt Jakub Filip Novák.

Jenže co dál? Bylo zřejmé, že ve větším bytě je třeba naplnit zbytek stavebního programu, tedy koupelnu a druhou toaletu, obývací pokoj, kuchyni a dva dětské pokoje. K tomu se ale stávající dispozice jevila jako dost nevhodná.

Po tom, co architekti zkusili několik variant provozu, uvědomili si, že dokud nepohnou s kuchyní, nebude výsledek odpovídat jejich ambicím.

„Vložili jsme do části dispozice zvýšenou část podlahy o jeden stupeň, díky kterému jsme v kombinaci s chytrým uspořádáním instalačních předstěn mohli dosáhnout s kanalizací až doprostřed dispozice v potřebném spádu. Na této trase jsme pak napojili nejen kuchyňský dřez, ale i samostatnou úklidovou místnost s pračkou a sušičkou. Tím jsme náhle mohli kuchyni vytvořit uprostřed dispozice, kde jsme snesením příčky mohli spojit dva největší pokoje a vytvořit tak důstojné centrum společné oběma původním bytům,“ říká architektka Baráčková.

„V architektuře když víte co děláte, pak vesměs každé estetické rozhodnutí mívá současně praktické pozadí. Obě spojené místnosti měly již vlastní parkety. Když mezi nimi zbouráte příčku a chcete je použít, ty dvě skladby parket nikdy nenapojíte bezešvě. Proto jsme mezi ně jednoduše v místě chybějící příčky vložili masivní protézu – černé prkno.

„Když jsme jídelnu se salonem spojovali tímto monumentálním černým portálem, chápali jsme to jako scénu v divadle. Nemohli jsme nevzpomenout na legendárního architekta Adolfa Loose, autora například Mullerovy vily. Ten o tom jednou napsal úvahu, v níž připomínal, že nakonec je vlastně každý byt divadelní kompozicí rámující nekonečný počet životních dramat. Já bych raději volil slovo dějství než nutně drama, ale neměl trochu pravdu?“

Do panelákové koupelny v šedých tónech se vešla vana i sprchový kout

Přestože hlavní proměnou bytu byla jeho provozní část, to, co se nachází na povrchu a uchvátí hosty, je především krásný interiér, okořeněný jemnou barevností, leč beze strachu z intenzivního kontrastu s černou barvou.

„Ten stejný Adolf Loos, kterého jsem zmínil, kdysi slavně prohlašoval, že ornament je zločin. Kromě toho, že jeho vlastní práce je jen jinou formou ornamentu, dnes už prostě víme, že některý zločin za to stojí. A nakonec my si nikoliv nadarmo říkáme No Architects,“ uzavírá architekt Novák.