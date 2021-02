Interiér malého bytu v pánském stylu

Nábytek tedy navrhli v kombinaci černé barvy a dubového dřeva. V podobném dekoru vybrali i dlažbu do celého bytu. Chtěli udržet jednotný styl v celém bytě. Měli štěstí, že se i klientovi líbila minimalistická řešení, která preferují a mají rádi i sami architekti.

„Koupelnu jsme s klientem ladili dlouho. Nakonec jsme zvolili ke keramické dlažbě ve světlém odstínu dřeva šedý obdélníkový obklad. Nakreslili jsme spárořezy pro obkladače, které jsme si spolu s klientem odsouhlasili. Pečlivě jsme řešili i detaily týkající se sprchového koutu, kde bylo hlavním požadavkem klienta co nejméně skleněných prvků.

Kromě návrhu kuchyňské linky, vestavné skříně na chodbu a obkladů s dlažbou architekti vybírali všechny ostatní věci. Od zařizovacích předmětů, zrcadla a skříňky pod umyvadlo do koupelny, přes spotřebiče do kuchyně až po vnitřní dveře, svítidla a solitérní nábytek. Zkrátka vše, co je nutné pro kompletní zařízení bytu.