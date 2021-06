Grandhotel Pupp prošel rekonstrukcí. Vsadil na český design a prvorepublikový vzhled

„Dříve se tam nacházela recepce, nyní má náš host check-in v části, která tu byla na začátku 20. století. Je to impozantní recepce. Když host přijede do Grandhotelu Pupp, musí cítit grandióznost prostor, což se, myslím, podařilo,“ sdělil Novinkám Jindřich Krausz, ředitel hotelu.

„Zrekonstruovali jsme vstupy do hotelu, kompletně celé entrée, které tvoří pro hosta atmosféru. Také jsme změnili recepce, jejich dispozice. Zapracovali jsme na snídaních, protože to je něco, co u nás host každé ráno vnímá. Potom jsme kompletně řešili průchozí prostory pro hosty tak, aby měli komfortnější cestu hotelem,“ přiblížil Krausz.