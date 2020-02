Funkční bydlení pro rodinu s dětmi může vzniknout i na malém prostoru

Prostor o rozloze 68 m2 se skládal z velkorysého obývacího pokoje s jídelnou, ložnice, malého hygienického zázemí a z nevyhovující kuchyně se vstupem do malé místnosti o rozloze 4 m2.

„Oba prostory mezi sebou vzájemně komunikují přes fixní okno, které přivádí do kuchyně denní světlo. Obývací pokoj byl zbaven nepotřebného nábytku a rozdělen na odpočinkovou a jídelní část s kulatým stolem uprostřed. Nábytková příčka mezi obývacím a dětským pokojem umožňuje obě místnosti propojit v jeden plynulý prostor na hloubku celého domu s výhledy do dvora a do korun stromů v ulici,” vysvětluje spolupracovnice a architektka Jana Šťastná.