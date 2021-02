Designérka si vytvořila vysněný domov s prosklenou koupelnou

I když jsem měla jasnou představu o rekonstrukci a věděla jsem přesně, co chci, přesto rekonstrukce předčila má očekávání. Žiji a pracuji zde v naprosté harmonii díky nové dispozici, technickým řešením, zvoleným barvám a materiálům, které splňují vše, co k mému životnímu stylu potřebuji,” vysvětluje designérka.

„Věřím, že kvalita bydlení velmi působí na lidskou psychiku a celkovou životní pohodu, proto jdu tak trošku proti proudu. Nechci vytvářet interiéry, ve kterých by se lidé cítili jako v neosobních showroomech, nebo jako na vystylizovaných fotografiích na sociálních sítích. Preferuji jednoduchý a funkční styl, který jde ruku v ruce s ergonomií a estetikou. Svým klientům tvrdím to samé, co William Morris, výtvarník a designér 19. století, zakladatel hnutí Arts and Crafts, který již v roce 1890 řekl: Nemějte doma nic, co nepovažujete za užitečné, nebo vám to nepřipadá krásné,“ poznamenává na závěr designérka.