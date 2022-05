Čerstvé jahody téměř celoročně? Vyzkoušejte si i doma hydroponické pěstování

Zní to neuvěřitelně, protože obvyklá sklizeň jahod bývá u nás jednou ročně v červnu, ale představte si čerstvé jahody od jara do podzimu. Díky unikátní technologii hydroponického pěstování to ale lze, a to takřka kdekoliv. Na zahrádce, balkoně nebo u vás doma na stole.