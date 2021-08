Byt z 30. let nabízí majitelům potřebný komfort, vzdušnosti napomohly průhledy

Důležitým prvkem jsou interiérové dveře od firmy Dorsis. Dveře, které vedou z haly do skladu, na toaletu a do koupelny, splývají se stěnou díky skrytým zárubním.

Naopak dveře vedoucí z haly do ložnice a obytného prostoru jsou akcentovány černým kovovým orámováním vedoucím až ke stropu. Prostorově skromná ložnice je orientována do klidného vnitrobloku a její součástí je šatna se skládacími dveřmi. Ložnici dominuje postel od firmy Javorina.

V celém bytě jsou pak jasně definovány jak velkorysé společné prostory, tak i intimnější části. Co má být vizuálně skryto, je barevně staženo do bíla, naopak to, co má být zvýrazněno, je akcentováno materiály a barevností.