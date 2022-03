Ojetá Škoda Yeti za cenu nového karoqu? Tahle má v rukávu pětiválcové eso

Je tomu drahně let, co Škoda přestala do svých modelů nabízet motory o více než čtyřech válcích. Model Yeti, prodávaný v letech 2009-2017, takový neměl nikdy. Přesto existuje kousek, který má pod kapotou válců pět. Ve Velké Británii je na prodej za 25 995 liber, tedy 766 tisíc korun.

Není to žádný speciální prototyp Yeti RS, nýbrž výsledek práce nadšence jménem Alan do yetiho a do řadových pětiválců. Do karet mu hrálo, že jak yeti, tak i Audi A3 druhé generace stojí na platformě PQ35. A ta, jak dokazuje existence tehdejšího Audi RS3, pojme řadový pětiválec.

Srdce unikátní yetiho má kromě pěti válců také pár úprav směrem k pětisetkoňovému výkonu. Foto: Alan/Trade Cars Liverpool

Tenhle šedý yeti dostal kromě motoru také převodovku a pohon všech kol ze zmíněné RS 3, stejně jako brzdy a řadu komponent podvozku. Nad rámec sériového ingolstadtského ústrojí přibylo větší turbodmychadlo, mezichladič stlačeného vzduchu, sací i výfukový systém a také vstřikování vody s metanolem. Výsledkem je 485 koní naměřených na motorové brzdě na kolech.

„Jednoduše, je to zvíře. Byl jsem na okruhovém dni na Oulton Parku a tlačil jsem skyliny jen tak z legrace. Opravdu dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzpomíná Alan v popisku nabídky na eBayi na to, jak mu nedokázaly na závodní trati nedaleko Liverpoolu ujet legendární Nissany Skyline.

Laické oko si drobných změn, jako je spoiler či dvě masivní koncovky výfuku, na první pohled nevšimne. Foto: Alan/Trade Cars Liverpool

„Vůz je kompletně jako nový a stálo mě jmění ho postavit. Prodávám ho jen proto, abych si udělal prostor na další projekt,“ píše dále. Nutno uznat, že zvenčí vypadá opravdu zajímavě - tmavošedá barva a nepříliš vizuálních modifikací z něj dělá „sleeper“, tedy auto, které je podstatně rychlejší, než na první pohled vypadá.

Na první pohled také registrační značka TF51 YET vypadá jako obyčejná řadová britská značka, jenže se v ní skrývá označení motoru TFSI, které používá Audi, a část jména Yeti, takže je personalizovaná. Na autě zůstane.

Interiér by to přece jen chtělo drobně dopracovat. Foto: Alan/Trade Cars Liverpool

V interiéru už to taková slává s tím „kompletně jako nový“ není - i když v dnešní době chybějících součástek bychom mohli škodolibě vtipkovat lecjak. Řeč je hlavně o nepřesně pasující středové konzoli a kulise voliče převodovky s dírami kolem - oboje působí trochu nedodělaně.

V každém případě, na srazu škodovek by tohle auto bylo pravděpodobně jediné svého druhu. A sice byste se asi dočkali pohrdání od některých skalních fanoušků mladoboleslavských motorových závodů, že na sraz škodovek přijíždíte s něčím, co ani není škodovka, ale kdyby došlo na lámání chleba, tedy jízdu, dost pravděpodobně by z nich brzy byla jen malá tečka ve vašem zpětném zrcátku.

Škoda Yeti s pětiválcem z Audi RS 3 Foto: Alan/Trade Cars Liverpool Dalších 4 fotografií

