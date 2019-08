Zvýrazní ten správný pruh. Jaguar vyvíjí speciální 3D zobrazení navigace na čelní sklo

Známe to všichni. „Za 170 metrů odbočte na kruhovém objezdu druhou odbočkou doleva“. Která je druhá? Co když je třetí, protože ta první je jednosměrka? Samozřejmě že navigace ukáže tvar kruhového objezdu a správný výjezd. Jenže rozšířená realita, kterou vyvíjí Jaguar Land Rover ve spolupráci s Centre for Advanced Photonics and Electronics (CAPE) a univerzitou v Cambridge, promítne na čelní sklo 3D navigaci, kdy šipka na čelním skle přesně kopíruje silnici, jízdní pruhy i odbočku.