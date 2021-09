Zvažte, zda je emisní norma Euro 7 potřeba, píše Evropské komisi Havlíček

Případný nový návrh standardu Euro 7 pro osobní a lehká užitková auta a Euro VII pro těžká nákladní auta musí podle ministra být technicky proveditelný a nákladově přiměřený. V opačném případě by jediným výsledkem vzhledem k vyřazení několika typů motorů bylo vážné omezení výběru nových vozidel a jejich výrazné zdražení. Evropský vozový park tak bude ještě více stárnout, protože zákazníci si budou držet svá starší auta. To by vedlo k přesně opačným výsledkům, než jaké Evropská komise původně zamýšlela.