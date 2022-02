Značka Porsche má brzy vstoupit na burzu, koncern VW se na akci už chystá

Volkswagen to uvedl ve sdělení a potvrdil tak dřívější spekulace médií. Konečné rozhodnutí ale dosud nepadlo. Uzavření smlouvy ještě musí schválit management a dozorčí rada. Akcie Volkswagenu po zveřejnění zprávy posílily až o deset procent. Na začátku obchodování 3,9 % ztrácely, kvůli vývoji na Ukrajině ale klesal celý trh.

Podle webu Automotive News Europe, který se odkazuje na agenturu Reuters, v minulosti rodiny Porsche a Piëchů, které ovládají společnost Porsche SE, zvažovaly přímý majetkový vstup do Porsche AG.

Vstup vysoce ziskové automobilky Porsche na burzu by mohl představovat rekordní IPO. Odhaduje se, že případná nabídka by mohla celou divizi ohodnotit na 45 až 90 miliard eur (až 2,2 bilionu korun), uvedla agentura Reuters. Spekulace o takovém kroku se za poslední rok objevily několikrát, ale kvůli složitému propojení zainteresovaných stran k němu zatím nedošlo.

Oddělení Porsche AG na burze by mohlo znamenat další zdroje financování pro skupinu Volkswagen. Ta se z největší části spoléhá na generování vlastních zdrojů. Podle staršího vyjádření finančního ředitele Porsche AG Lutze Meschkeho by ovšem vstup firmy na burzu samostatně mohl být podobným úspěchem, jako se to povedlo koncernu FCA s automobilkou Ferrari.