Zmatený řidič vjel do závodu na okruhu v Brazílii. Podruhé během pár týdnů

Závodění na okruzích je v rámci možností bezpečné, ovšem velká část té bezpečnosti pramení z toho, že všichni zúčastnění přesně vědí, co dělají a jak to dělají. A také, že za zatáčkou, kterou projíždějí tak rychle, jak jen to je fyzicky možné, nepotkají auto v protisměru. Přesto se na závodním okruhu Interlagos takové objevilo.

Outro dia foi um Mini Cooper entrando na pista. Agora essa!

O que acontece com as provas em Interlagos? Tão esperando morrer de baciada pra tomar uma providência? Que várzea!🙄 pic.twitter.com/rPq4wGAcov — bruno mantovani (@bmantovani) December 1, 2020

Konkrétně to byl Mercedes-Benz GLA a ve videozáznamu, který se objevuje na různých platformách v posledních pár dnech, ho vidíme, jak na výjezdu z boxové uličky, kde je omezená rychlost, zmateně manévruje tam a zpátky.

V jednu chvíli to vypadá, že řidič či řidička chce jet v protisměru do boxů, pak ale v reakci na gesta pilotů vůz opět otočí. Místo toho, aby zůstal/a na místě, však zcela nepochopitelně vyjede do závodní trati a zůstane stát až tam.

Jak je možné, že se mercedes dostal do probíhajícího závodu - podle některých zdrojů to byl „jen” okruhový den pro nadšence, ale to není příliš podstatné, v obou případech jezdí auta po trati na doraz - není známo. Před několika týdny se ale stalo něco podobného, když jiná řidička vjela do závodu poháru Copa Mercedes.