Zkázou manuálních převodovek nemusí být jen elektromobily, míní studie

Zpráva kanadského Automotive News spekuluje nad tím, že to nebudou elektromobily, co ukončí dostupnost manuálních převodovek, nýbrž že se to stane dřív kvůli automatickému nouzovému brzdění. Zdá se však, že v Evropě automobilky již našly cestu, jak dát nažrat vlkovi, aniž by koza došla újmy.