Zimní pneumatiky nejsou všechno. Auto v zimě potřebuje i další péči

Příchod sněhové pokrývky na podstatnou část Česka koncem listopadu není překvapivý a motoristé zejména z horských oblastí jsou na něj jistě dávno dobře připraveni. Přesto neškodí si připomenout, co v zimě v autě je potřeba. Totiž, přezutí na zimní pneumatiky - či alespoň kontrola stavu těch celoročních, jezdíte-li na nich - není ani zdaleka všechno.

Kontrole neškodí podrobit ani chladicí kapalina , zejména pokud jste ji dlouho neměnili. Její zmrznutí by mohlo mít za následek roztrhání motoru, což u některých aut může být i totální škoda. Bod tuhnutí lze snadno změřit tzv. hustoměrem, který koupíte za pár stovek v nejbližší prodejně autodílů. Anebo to opět může za drobnou úplatu udělat servis.

Důležité jsou samozřejmě i stěrače a ostřikovače . Jsou gumičky stěračů v dobré kondici? Čistí skutečně sklo, místo aby po něm vodu rozmazávaly? A je v nádržce i hadičkách ostřikovačů zimní, nemrznoucí směs? To vše je vhodné zkontrolovat a případné nedostatky odstranit dřív, než začne skutečně mrznout. Výměna stěračů je otázka pár minut práce.

V zimě je vhodné také do auta přibalit o něco víc výbavy, než běžně vozíme v létě. Škrabka a smetáček jsou samozřejmostí, ovšem hodit se může i tažné lano , lopatka , sněhové řetězy nebo startovací kabely . I kdybyste měli baterii v pořádku, můžete jimi pomoci někomu, kdo nebyl tak prozíravý a teď nemůže nastartovat. Tažným lanem také můžete pomoci z nesnází někomu jinému. A sněhové řetězy je vhodné si zkusit nasadit někde v suchu - až je budete ve tmě a vánici potřebovat, půjde vám to lépe.

A zejména v horách je důležitá poučka, že na úzké silnici, kde jeden musí zastavit, aby se auta vyhnula, má přednost vždy ten, kdo jede do kopce. Protože auto, které se bude rozjíždět z kopce, se rozjede určitě. Do kopce už to tak snadné být nemusí.