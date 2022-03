Zákaz jízdy v neděli a do města jen obden. Agentura navrhuje, jak šetřit ropu

Nelze si nevšimnout, že v důsledku ruské invaze na Ukrajinu vylétly ceny paliv do závratných výšin. Některé země proti tomu bojují zastropováním cen a dorovnáváním ztráty pumpařů ze státního rozpočtu, někteří motoristé se snaží snížit spotřebu svého auta či prostě jezdit méně.

Pro srovnání, v roce 2020 se podle webu Statista v Evropě a Společenství nezávislých států (CIS, Commonwealth of Independent States) spotřebovalo denně 16,94 milionu barelů ropy.

Co tedy IEA navrhuje pro snížení spotřeby ropy?

Všech deset bodů se týká dopravy, přičemž ropné produkty se používají i např. na vytápění či výrobu elektřiny. Také zcela chybí jakýkoliv návrh směrem k lodní dopravě či orientaci na biopaliva a syntetická paliva, která nejsou na ropě závislá. Ta sice není něčím, co by se dalo zavést rychle, ovšem to není ani adopce elektrických vozidel.