Záchrana pro Alfu Romeo? Mohla by dodávat podvozky ostatním značkám

To by se podle dostupných informací mohlo změnit už příští rok, kdy se svět po devíti letech dočká nové generace Jeepu Grand Cherokee. Měl by stát právě na této platformě.

Ten se v Evropě prodává jako Fiat Freemont a na světě je už od roku 2008. Znamenalo by to pro něj zásadní změnu koncepce – dosavadní Journey stojí na platformě Chrysler JC, která pochází ještě z dob spolupráce Chrysler Corporation s japonským Mitsubishi. A má motor vpředu napříč a poháněná přední nebo všechna kola.

Nové Journey se má navíc z rodinného auta přeorientovat spíš na výkony. Jeho vzhled má být ovlivněn modelem Charger a pod kapotou se mají objevit i podobné motory. Základem by měl být čtyřválec, ale mělo by se dostat i na dvojnásobný počet válců v agregátu HEMI. Pohon kol bude jak v konfiguraci 4x2, tak i 4x4.

To by znamenalo více než zdvojnásobení produkce podvozkové skupiny Giorgio, a tedy výrazné zlevnění její výroby. Alfě Romeo by to mohlo výrazně pomoct, protože její finanční situace je víc než mizerná. I téměř zaniklá značka Lancia, která prodává jediný model na jediném trhu, má prodeje větší.