Za deset let by mohlo v Česku jezdit až 90 000 aut na vodík, dnes jej není kde čerpat

Ministerstvo dopravy loni uvedlo, že v Česku by do roku 2023 mohlo vzniknout šest až osm čerpacích stanic na vodík. První tři pilotní čerpací stanice na vodík připravuje petrochemický holding Unipetrol na svých stanicích Benzina v Praze, Litvínově a Brně. Projekty jsou nyní ve stadiu získávání potřebných povolení a výběru dodavatelů.

Využitím vodíkových článků v elektromobilech se zvyšuje jejich dojezd a zkracuje doba dobíjení z hodin řádově na minuty, což je srovnatelné s běžným tankováním benzinu nebo nafty. Auta na vodík již sériově vyrábí například Toyota, Hyundai nebo Honda. Právě Toyota, která letos v Evropě prodala 167 vodíkových vozů Mirai, do vodíku masivně investuje.

Toyota očekává, že cena osobních aut na vodíkové palivové články se do deseti let vyrovná ceně hybridních modelů. Sousední Německo ročně plánuje vynaložit do rozvoje vodíkových technologií 100 milionů eur, tedy 2,5 miliardy Kč.