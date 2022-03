Z klukoviny odměna za dopadení. Američan rozbil půjčenou teslu hloupým skokem

Skoky autem vypadají ve filmech úžasně, ale dělat je ve skutečnosti není dobrý nápad, pokud neprovedete řádnou přípravu. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil neznámý řidič půjčené Tesly Model S před několika dny v Los Angeles.

O incidentu informoval youtuber Alex Choi, který ovšem nebyl řidičem, nýbrž jedním z mnoha přihlížejících. „To, co uvidíte, je extrémně hloupé, velmi nebezpečné, lidé mohli sakra umřít, mají štěstí, že přežili, a pro lásku Boží, nezkoušejte to sami,“ začíná svůj komentář.

Choi uspořádal drobný sraz vozů Tesla v Los Angeles a při vyjížďce chtěl jeden z účastníků ukázat ostatním místo, kde jiný youtuber David Dobrik před dvěma lety skočil se svou Teslou Model X. To místo je křižovatka ulic Baxter a North Alvarado v losangeleské čtvrti Elysian Heights.

Ulice Baxter tu vede prudce do kopce a po křížení s ulicí North Alvarado zase prudce z kopce, takže je tu snadné autem skočit, i když nejedete nijak závratnou rychlostí. Neznámý rádoby kaskadér to však s rychlostí očividně přehnal, a co víc, nepodíval se, jak to vypadá v místě, kde by měl dopadnout.

Auto vylétlo několik metrů do vzduchu a po dopadu zničilo několik popelnic a narazilo do dvou zaparkovaných aut. Nikdo nebyl zraněn, dokonce vše bez úhony přežila i toulavá kočka, kterou posádka oné černé tesly před vyjížďkou z nějakého důvodu vzala s sebou. Z několika různých úhlů je skok vidět na Choiově videu, které je dostupné pouze na YouTube po přihlášení.

Choi uvádí, že chvilku po incidentu všichni během chvíle zmizeli. On také - poté, co se ujistil, že jsou všichni v pořádku. Později se na místo vrátil a zkoumal, co zbylo; skákající tesla už byla pryč.

Incidentem se začala zabývat policie, protože viník utekl z místa dopravní nehody; poškození subaru, o které se tesla zastavila, mimochodem podle jeho majitele Jordana Hooka není jen kosmetické a existuje šance, že to bude totální škoda.

Youtuber jménem Dominykas Zeglatitis se chtěl na nehodě trochu přiživit a zfalšoval své video tak, aby to vypadalo, že havarovanou teslu řídil on. Dostal se do televize, dokonce u něj byla i policie - ale všechno si to vymyslel, aby si mohl také připsat zářez za virální video.