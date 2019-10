Vytiskl svému synovi pojízdné Lamborghini

Málokterý kluk si nepřeje jezdit v Lamborghini. Xanderu Backusovi z amerického Colorada se tento sen splní - tedy skoro. Pomocí 3D tisku s otcem pracují na replice modelu Aventador. Už nyní vůz jezdí a do jara má mít i značky. Samozřejmě, nikdy to nebude skutečné Lamborghini, ale jeho příběh je možná o to zajímavější.