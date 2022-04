Výstava v Bilbau kombinuje architekturu a automobily. Autorem je Norman Foster

Výstav historických aut je na světě spousta, ovšem žádná z nich nekombinuje auta a architekturu takovým způsobem, jako výstava s názvem „Motion. Autos, Art, Architecture“, tedy „Pohyb. Automobily, umění, architektura“, myslí si Norman Foster, proslulý britský architekt. Právě on přišel s nápadem na tuto výstavu do Guggenheimova muzea ve španělském městě Bilbao a také je jejím kurátorem.

Výstava oslavuje téměř dvě stovky let automobilového designu, aut tu stojí téměř čtyřicítka a podle muzea každé symbolizuje to nejlepší ve své třídě - co do designu, technické pokročilosti či vize budoucnosti. Některá ostatní umělecká díla, která tu jsou k vidění, dosud nikdy neopustila soukromé sbírky, do nichž patří.