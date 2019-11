Výšivka na stropě Rolls-Roycu má 250 tisíc stehů

Rolls-Royce Wraith v modré a bílé. Ručně malovaná linka na boku barvou Arctic. A hlavně nový interiér, který si vyžádal nespecifikovaný zákazník. Bude pravděpodobně z arabských zemí, protože sokolnictví je zde dost populární a jeho žádost byla vyšít sokola do obložení střechy.

Letící pták stylizovaný i do loga v kůži

Jenže to není jen tak. Kůže na stropě je materiál, který se může zvlnit. A navíc výšivka musí být naprosto dokonalá. A na tohle tu je Josh Liles, který kvůli tomu, aby mohl pracovat v Rolls-Royce, musel vystudovat strojní inženýrství, 3D tisk a architekturu. Tento pán pak dostal za úkol právě tuto výšivku udělat.

A tak pozoroval sokoly. Musel je pozorovat pečlivě, každé pírko, každé zahnutí zobáku. Jejich výraz, stavbu těla i stínování peří. To pak přenesl do kresby s dravým letem těsně před chycením kořisti, vyznačil si důležité body a dal se do práce.