Výroba Fordu Focus má klesat, automobilka zvažuje budoucnost továrny

Kompaktní Ford Focus, který se prodává už přes dvacet let a nyní je ve své nedávno modernizované čtvrté generaci, se vyrábí v německém Saarlouis. Podle magazínu Automobilwoche se však má jeho výroba významně snížit, a to od konce srpna.

Znamená to snad, že se v nejbližších letech chystá uzavření této továrny? O tom si v tuto chvíli netroufneme spekulovat. Ani zda by její uzavření znamenalo konec focusu, nebo jeho přesun do jiné továrny. Magazín dodává, že se nad budoucností továrny automobilka zamyslí a rozhodne během tohoto měsíce.