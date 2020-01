Volvo hlásilo konec spalovacích motorů, nyní je ve hře spolupráce s Mercedesem

Volvo se namlouvá s Mercedesem. Jde o sdílení či společný vývoj spalovacích motorů. Magazínu Automobilwoche a příbuznému serveru Automotive News to potvrdil zdroj z vedení Volva.

Motivací pro takovou spolupráci by pochopitelně nebylo nic jiného než snížení nákladů na vývoj a výrobu motorů. Informace přicházejí poté, co Volvo loni v říjnu oznámilo, že ukončí vývoj spalovacích motorů, respektive toto odvětví přenechá nově vzniklé divizi v rámci čínského koncernu Geely, který značku se švédskými kořeny vlastní.

Námluvy mají o to větší váhu vzhledem k tomu, že Geely vlastní desetiprocentní podíl v Daimleru. Ať už toto slučování dopadne jakkoli, nyní by nebylo s podivem, pokud by budoucí Mercedesy s vozy od Volva byly technicky příbuzné. Předpovídaný konec modelů Volva se spalovacími motory možná také nebude tak horký.