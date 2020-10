Volvo chystá ještě menší elektrické SUV

Otázkou zůstává, kdy můžeme malé elektrické SUV od Volva očekávat. Server The Detroit Bureau uvádí, že Švédové před časem mluvili o tom, že jeden elektromobil představí každý rok po dobu pěti let.

Příští elektromobil tedy dorazí v roce 2021, jak potvrdil Samuelsson pro Auto Express: „Příští rok bude další Volvo řady 40, které bude také elektrické.“ Nepřesnil to, ale mohl by jít o nástupce modelu V40. Předchozí zprávy naznačily, že by se mohlo jednat o kupé-SUV, ale to zatím není oficiálně potvrzeno.