Volkswagen má s elektrifikací velké plány. V Číně na stovky tisíc aut ročně

Během večera nazvaného New Brand Design v čínském Kantonu představil Stephan Wöllenstein, člen správní rady VW a generální ředitel společnosti Volkswagen Group China, budoucnost značky v této zemi. Volkswagen chce být uhlíkově neutrální. Sice chce stále prodávat automobily se spalovacími motory, ale ty vyváží elektrifikací dalších aut.

A bude to elektrifikace opravdu rázná. Jen příští rok by si elektrifikovaná auta měla získat 300 tisíc zákazníků. V roce 2025 už jeden milion. V roce 2023 by přitom mělo být na trhu v nabídce celkem deset modelů na jednom společném základu – elektrické platformě MEB.