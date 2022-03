Volkswagen loni dodal na trh méně vozů, letošek má být také náročný

Důvodem byla zejména čipová krize, tedy nedostatek polovodičů do aut na světových trzích, se kterým se potýkaly všechny automobilky do různé míry. I přes ni a přes pokles prodaných aut však tržby Volkswagenu meziročně vzrostly o sedm procent na 76,1 miliardy eur (1,9 bilionu korun).

Pablo di Si, prezident brazilské divize Volkswagenu, to odůvodňuje snižováním fixních nákladů a také velkým zájmem o crossovery Nivus a T-Cross na tamním trhu. Zmínil také, že v Jižní Americe značka pracuje na vývoji biopaliv, která jsou schopná nahradit benzín a naftu a v metrice „well to wheel“, tedy od zdroje surovin pro výrobu paliva po jízdu auta, znamená snížení emisí CO2 o 90 % oproti konvenčním palivům.

Nejdůležitějším a největším trhem je pro Volkswagen Čína, kde byl v loňském roce nejdynamičtější trh s tzv. new energy vehicles, tedy vozidly poháněné novými energiemi, kam patří i elektromobily. Podle tamního šéfa Stephana Wöllensteina v Číně pro vozy ID funguje strategie butiků Volkswagenu na exponovaných místech - na hlavních ulicích, v nákupních centrech apod., aby auta byla co nejvíc vidět.

Globálně se nejlépe v roce 2021 prodával model Golf. V rámci elektromobilů to byl model ID.4, který tvořil 120 tisíc z celkem prodaných 369 tisíc elektromobilů. Volkswagen by jich vyrobil i víc, ale chyběly do nich čipy. Kolik by se mělo letos prodat elektrických aut, nedokázal Klaus Zellmer, člen představenstva pro prodeje, marketing a poprodejní služby, odhadnout právě kvůli probíhající čipové krizi a také válce na Ukrajině.