Volkswagen končí s vývojem spalovacích motorů

U každé automobilky to jednou přijde, u Volkswagenu to je právě teď – oznámila konec vývoje nových spalovacích motorů. Učinil to předseda představenstva Ralf Brandstätter pro německý magazín Automobilwoche: „V tuto chvíli nepředpokládám, že bude na trh uvedena zcela nová rodina spalovacích motorů.”