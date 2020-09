Volkswagen ID.3 vstupuje na český trh. Má být elektrickou revolucí, zatím ale stojí milion

Na rodinu je zaměřena varianta ID.3 Family s cenou 1 133 900 Kč. Disponuje navíc paketem Comfort Plus, v němž nechybí dvouzónová automatická klimatizace nebo variabilní podlaha zavazadlového prostoru.

Dalším stupněm je ID.3 Tech, který za 1 177 900 Kč přidává pakety Infotainment Plus, Assistance Plus a Design Plus. Zahrnují například průhledový displej s rozšířenou realitou a soubor asistenčních systémů. Travel Assist umožňuje částečně automatizovanou jízdu, Side Assist hlídá zóny slepého úhlu při změně jízdního pruhu, Emergency Assist vůz bezpečně zastaví, dojde-li k náhlé zdravotní indispozici řidiče, a PreCrash připraví bezpečnostní systémy s předstihem na hrozící kolizi, a tím poskytne posádce nejlepší možnou ochranu.