Volkswagen chce elektrifikovat svět. Chystá více než stovku elektrických aut

Že je Volkswagen ID.3 , představený na letošním frankfurtském autosalonu, jen první kapkou záplavy elektrifikovaných aut koncernu VW, je známo. Nyní se ale dozvídáme, jak velká záplava to bude – koncern upravil svůj krátkodobý a dlouhodobý plán.

Krátkodobý sahá do roku 2024 a jeho klíčovou součástí je investice ve výši 60 miliard eur (1,535 bilionu korun) právě do elektrické mobility a hybridů, mimo jiné.

Dlouhodobý zase sahá do konce roku 2029 – do té doby má být představeno 75 elektrických vozidel a 60 hybridů.

Volkswagen chce do té doby také prodat 26 milionů kusů elektromobilů, z čehož má 20 milionů jezdit na platformě MEB, určené výhradně pro elektromobily. Zbývajících šest milionů aut má stát na platformě PPE , která vzniká ve spolupráci Audi a Porsche a má podpírat prémiové elektromobily. Kromě toho všeho má být prodáno také šest milionů hybridů.

Nepatříte-li k fanouškům elektrických aut, nejsou to pro vás zrovna dobré zprávy, ale berte to z druhé stránky – platforma MEB má elektromotor těsně před zadní poháněnou nápravou. Takže nás během příštích deseti let čekají miliony zadokolek.