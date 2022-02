Vietnamský student postavil první elektrický Batmobil

Když píšeme o doma postavených autech z Asie, většinou to jsou stroje kuriozní, ale provedení je, řekněme, domácké. Samozřejmě, jsou výjimky - např. dřevěný rolls-royce . Nebo elektrický Batmobil, konkrétně replika vozu s názvem Tumbler z trilogie Christophera Nolana Temný rytíř.

Je dílem Nguyena Dac Chunga a zabral mu opravdu dlouhou dobu - o tom, že na voze pracuje , jsme psali už na podzim roku 2020. Nyní je hotový - a podle Nguyenových vlastních slov je to první elektrický Batmobil na světě.

Neznáme parametry baterie ani výkon vozu, ale ani jedno nebude na svět produkčních elektrických aut nijak ohromující. Stroj váží 600 kg a zvládá nejvyšší rychlost 105 km/h. To na voze ovšem není to skutečně působivé. Tím je úroveň zpracování tak precizní, že jsme museli video pečlivě zkoumat, zda se nejedná o podvrh, zda to nejsou záběry skutečného filmového Tumbleru.