Vídeňský elektrický supersport Deus Vayanne se ukázal s neskutečným výkonem

„Supersport“ je ovšem možná slabé označení, pokud automobilka splní, co slibuje, tedy výkon 2232 koní. Takovým číslem se nemůže chlubit Bugatti Chiron, žádný koenigsegg, a dokonce ani rimac. Bylo by to poprvé, co se sériově vyráběné silniční auto dostalo přes dva tisíce koní.