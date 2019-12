Větší než 23palcové disky kol nedávají smysl, odmítají v Audi předpovídaný trend

Audi na nové RS Q8 obouvá 23palcové disky kol. To je velké číslo, které u čtyř kruhů chtějí minimálně nějakou dobu nechat skutečně extrémem.

„Každý designér bude řešit to, jak auto udělat opticky nižší, širší, delší. K tomu potřebujete velká kola. Dnes už jsou osmnáctipalcová malá,” řekl Michael Simcoe v podcastu GM Authority.

V automobilovém světě často narazíte na kompromisy. To, co se zákazníkům líbí, jde totiž často úplně proti tomu, co inženýři „vydíraní” čím dál přísnějšími emisními či bezpečnostními předpisy potřebují. Ostatně, taková móda SUV, vyšších, těžších a tedy méně stabilních a více žravých aut je přesným příkladem.