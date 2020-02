Velký přehled nehodovosti v Česku. Jak se bourá v jednotlivých městech

Člověk nepozorný, jedoucí nepřiměřenou rychlostí, člověk, který nesprávně vyhodnocuje situace, to jsou hlavní příčiny všech nehod. Velký problém je alkohol za volantem, ale také nezkušenost spojená s přeceňováním svých schopností, únava a mikrospánek.

Extra kapitola je pak vědomé nerespektování pravidel silničního provozu, reakce v panice, riskantní předjíždění, zdravotní indispozice nebo vliv léků. V hloubkových analýzách na to upozorňuje Centrum dopravního výzkumu.

Každá pátá nehoda v loňském roce byla způsobena nevěnování se řízení vozidla (20,4 %), to znamená především telefonování a obecně používání telefonu za volantem nebo třeba ovládání navigace za jízdy. Může jít ale i o další činnosti jako jídlo a pití, líčení nebo ohlédnutí se na děti na zadních sedadlech. Každou desátou způsobili řidiči při nesprávném otáčení nebo couvání (10,6 %) a jiný druh nesprávné jízdy byl příčinou 10,4 % z celkového počtu nehod.

Rok 2019 byl co do počtu obětí silničních dopravních nehod třetím nejšťastnějším od roku 1961. V porovnání s loňským rokem na silnicích zemřelo 547 lidí, což je o 18 méně. Klesá i počet těžce zraněných, v loňském roce jich policie eviduje 2110, přičemž v roce 2018 to bylo o 355 více. Celkový počet nehod ale roste.