Velké překvapení: Nová vodíková Toyota Mirai vypadá úplně jinak než předchůdce

Až dosud Toyota Mirai nemohla sbírat moc bodů za eleganci. To, co je pod kapotou, zdůrazňovala Toyota tím, jak auto vypadalo. Prostě ultramoderní až řekněme trochu fantaskní.

Toyota už ale dávno oznámila, že Mirai bude pokračovat a představí se v další generaci. To jsme ovšem netušili, že na tokijský autosalon přiveze Toyota tenhle předprodukční koncept. Velké modré čtyřdveřové kupé nebo chcete-li sedan-kupé, jak je to dnes moderní.

I když je to koncept, je propracovaný do nejmenších detailů, takže bychom klidně mohli říct, že tohle auto půjde rovnou do výroby. Vždyť i interiér je funkční. Uprostřed má velký displej o úhlopříčce 12,3 palců plus ještě jeden přímo za volantem. Interiér zaujme ještě jednou věcí – je pětimístní, což je proti současnému modelu nárůst o jedno místo.