Ve Frankfurtu uvidíme elektrický offroad se čtyřmi kruhy

A tak se na autosalonu ve Frankfurtu představí tenhle koncept. Ukazuje, že jízda terénem může být veselá i s elektrickým pohonem. Kola vystrčená až do krajů, aby se co nejvíc zvětšily nájezdové úhly, nebo ohromná okna pro perfektní rozhled, to by mohlo platit. Pohon všech kol quattro asi nebude to, co jsme znali dosud. Tady to bude některý ze systémů elektromotor na každé kolo nebo elektromotor na nápravu.