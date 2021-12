V ostravské chemičce jezdí auto bez řidiče. Vozí vzorky a šetří peníze

Brněnská firma BringAuto úspěšně otestovala své autonomní auto v areálu ostravské chemičky BorsodChem MCHZ. Zatímco loni ještě jezdilo tak, že je operátor na dálku ovládal, letos už sváželo vzorky z laboratoří, aniž by vyžadovalo vzdálené řízení. Stačilo, aby se naučilo stanovenou trasu a zaměstnanci se o jeho činnost už nemuseli starat. Bylo jen třeba zadat harmonogram svozu vzorků.

Ten se v dřívějších letech podílel na projektu Roboauta, v němž vývojáři vymýšleli a testovali systémy pro autonomní řízení a dospěli do fáze, kdy „naučili“ běžný sériově vyráběný vůz jezdit bez řidiče po vytyčené trase.

Firma se také snaží o další vývoj autonomního řízení a dalších funkcí. „Auto může sloužit i jako platforma pro mobilní prodejní automat jako výdejní box nebo jako mobilní robot pro dezinfekci vnitřních prostor, do kterých tak nemusí vůbec vstupovat člověk. Snažíme se vymýšlet taková použití, která by se mohla na trhu ujmout a byl by o ně zájem,“ řekla Najvárková.