V Lovosicích vzniká největší nabíjecí stanice v ČR, naráz nabije až 16 aut

Dobíjecí stanice disponuje čtyřmi stojany společnosti Ionity, osmi stojany Tesla Supercharger a do budoucna se počítá i se čtyřmi stojany pro rezidenty. Po dokončení dokáže stanice za hodinu nabít energii celkem na 15 tisíc kilometrů jízdy. Dojezd z dálnice D8 k ní není složitý, aby ji mohli využívat převážně řidiči, kteří přes Českou republiku přejíždějí. Musí nicméně vjet do centra města.

„Prostor ještě není otevřen pro stoprocentní provoz, to ještě musí Tesla s Ionity domluvit a bude opening, slavnostní otevření. Teď je to zkušební provoz, ještě to není dotažené,” uvedl Dian. Podle něj bude mít 12 nabíječek větší výkon, čtyři budou nabíjet auta pomaleji. „Jsou tam rychlonabíječky nebo superrychlé nabíječky a pro rezidenty, tedy pro místní obyvatele Lovosic, tam budou čtyři normální nabíječky, to znamená ty, co nabíjí v delších časových intervalech,” uvedl starosta.