V Letňanech vystavují karavany a lodě. Podívejte se na letošní novinky

„Je to variabilní loď, ve které se dá i bydlet. Zájem o ně roste, dříve to byly spíše sportovní lodě, teď mají Češi zájem i o ty kajutové,“ uvádí Krupka.

Výstava For caravan celkem zabrala plochu o velikosti 112 tisíc metrů čtverečních a výstava For boat 4 tisíce metrů čtverečních. O víkendu je výstava otevřená do 18 hodin. Výstavy můžete zhlédnout až do neděle.