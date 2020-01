Už i v Bentley začínají mluvit o elektromobilech

„Myslím, že to bude v roce 2025. To je nejbližší termín, kdy budeme schopni představit plně elektrické auto,“ řekl Hallmark. „Jisté ale je, že další fáze našich investic poputuje právě do tohoto vývoje. Pořád pracujeme a vytváříme nové linky nebo hledáme dodavatele subkomponentů, abychom byli konkurenceschopní,“ dodal ředitel Bentley.

To, jak by mělo auto vypadat nebo jaké by mělo mít vlastnosti, Hallmark odmítl sdělit. Podle něj je ovšem možné, že by takový vůz vznikl z jednoho ze současných modelů automobilky. Dodal také, že Bentley má ambici využít platformy PPE s tím, že by elektromobil mohl vzniknout v kooperaci s koncernovými kolegy z Audi a Porsche.