Už i McLaren připravuje SUV. Bude jezdit na elektřinu

Britská automobilka McLaren dosud byla jedním z několika posledních výrobců supersportů, který nenabízí nebo aspoň nechystá vůz třídy SUV. „Byla“ je důležité - podle webu britského magazínu Autocar totiž chystá vysokovýkonný crossover. To jde přímo proti někdejšímu vyjádření značky, že bude vyrábět vždy jen supersporty a hypersporty.

Kromě obratu o 180° co do typů karoserie v nabídce je tu pro puristické fanoušky druhá rána - SUV nemá být nikdy k mání se spalovacím motorem. Přijde jako bateriový elektromobil, a to někdy v druhé polovině tohoto desetiletí.