Údajný syn autora slavného deloreanu staví „nástupce” z komické britské tříkolky

Slavný DeLorean DMC-12 asi připomínat nemusíme – díky filmové trilogii Návrat do budoucnosti je tohle auto vážně slavné a má obrovský dav fanoušků. Takže není ani s podivem, že na výrobu tohoto vozu chce někdo navázat či ji nějak napodobit.

Tentokrát se ovšem onen člověk jmenuje Ty DeLorean a prohlašuje o sobě, že je nemanželským synem Johna Zacharyho DeLoreana, který v roce 1975 založil firmu DeLorean Motor Company, zkráceně DMC, a zkraje 80. let krátce vyráběl ono slavné auto.

To ale není všechno, ani zdaleka. Ty DeLorean si jako základ pro znovuzrozené deloreany – nazval je DMC 21 – zvolil Reliant Robin, britskou tříkolku, ze které si např. Top Gear dělal legraci celé roky, kdy jeho hlavními postavami bylo trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. A utahoval si z něj mimo jiné také sitcom Mr. Bean.

Ty DeLorean vyrábí svá auta nedaleko města Newquay v anglickém Cornwallu a investoval už do nich docela hodně energie. „Prozatím to je dvouletý projekt – měli jsme čtyři různé panty, než jsme vypilovali dveře,” říká webu Cornwall Live, který zprávu přináší. Ony dveře jsou totiž výklopné nahoru stejně jako u původního DMC-12.

Auta nabízí v předobjednávkách za 20 tisíc liber za kus (599 tisíc korun) s tím, že určité procento z ceny daruje Nadaci Michaela J Foxe pro Parkinsonovu chorobu. Fox touto chorobou trpí a ztvárnil hlavní roli v trilogii Návrat do budoucnosti.

„Máme aktuálně pět kusů v různých stadiích výroby. Zájem je z celého světa,” pokračuje DeLorean. A nešetří ambicemi: „Věříme, že kdyby tohle auto přišlo na trh v roce 1981, zachránilo by automobilku DeLorean, takže jsme ho museli postavit. Věříme, že by se tehdy prodávalo po milionech a že se bude po milionech prodávat i dnes.”

Prodávání po milionech stojí v cestě ještě jedna překážka, a to fakt, že se dle DeLoreanových slov zaměstnanci jeho manufaktury „rozprchli” – doslova –, jakmile vyvstala hrozba soudu.

Ty DeLorean zatím nepředložil důkazy o tom, že je skutečně Johnův syn, i když to o sobě tvrdí už dlouho. „Ve stručnosti, když byl John DeLorean v Severním Irsku, potkal krátce mou matku a tehdy jsem byl počat. Matka se rozhodla, že to nikdo nemusí vědět,” vysvětluje svůj údajný původ. „Mám v plánu dokázat to při soudu nebo později,” dodává.