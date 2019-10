Tvrdší daň za koupi starších aut? Svaz chce rozšířit ekopoplatek

Změnit nastavení tzv. ekodaně, oficiálně nazvané „poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků” dle §37e zákona 185/2001 Sb. o odpadech, chce ve Sněmovně navrhnout Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR). Od opatření si slibuje regulaci importu a provozu starých neekologických aut.

Ekologické poplatky, jak se tomuto systému také říká, se v ČR platí od roku 2009 a za oněch deset let na nich bylo vybráno 3,7 miliardy korun. Dalo by se očekávat, že tyto peníze vláda použije na podporu ekologie v dopravě, např. na rozvoj sítě nabíjecích stanic pro elektromobily nebo na stavbu obchvatů obcí. Podle prezidenta SOČR Tomáše Prouzy však putovaly i na věci, které s ekologií provozu automobilů moc nesouvisí, například na program Zelená úsporám na nové kotle.

Oněch deset let se ale s výší ekodaně nemanipulovalo a SOCR chce, aby se obnovil princip placení za registraci auta staršího deseti let. Jinými slovy, že by se muselo platit i za auta splňující normu Euro 4, což je např. i Škoda Octavia II. generace.

Návrh Sdružení obchodu a cestovního ruchu na zvýšení ekopoplatků Současná výše

Navrhovaná výše

bez normy Euro

10 000 Kč 25 000 Kč Euro 1

5000 Kč 20 000 Kč Euro 2 3000 Kč 15 000 Kč Euro 3

neplatí se

10 000 Kč Euro 4

neplatí se

5000 Kč Euro 5

neplatí se

neplatí se Euro 6

neplatí se

neplatí se

„V minulosti již zavedené opatření v podobě emisních poplatků na nejstarší vozy vedlo k radikálnímu snížení jejich dovozu. Kupující jednoduše začali preferovat koupi novějších a čistších vozů. Stát může v této politice jednoduše pokračovat,” uvedl Prouza.

Průměrné stáří aut v ČR roste

Ekodaně se ale samozřejmě netýkají jen importu ojetých aut, platí se i při změně majitele auta v rámci České republiky. A je to vidět na datech o průměrném stáří aut: zatímco v roce 2009 bylo registrované osobní auto v ČR staré průměrně 13,7 roku, v roce 2018 to bylo 14,75 roku.

Když se začala prodávat Škoda Octavia II. generace, byla v platnosti emisní norma Euro 3, podle návrhu nově zdaněná. Foto: Škoda

Jak je to možné? Jednoduše – pokud např. člověk má na auto 50 tisíc korun, hledá mezi auty opravdu starými. Ekodaň v jakékoli výši jeho možnosti investice dále zhoršuje, ubírá mu peníze na auto a nutí ho hledat mezi auty ještě staršími, příp. v horším technickém stavu. Podobně na tom může být prodávající, který má menší šanci prodat auto podléhající ekodani za obnos, který třeba potřebuje na nákup novějšího auta.

Prouza chce nicméně balík vybraných peněz zčásti přerozdělit právě mezi lidi s nízkými příjmy, kteří by sami na novější auto nedosáhli, nedávat je už na kotlíkové dotace. Osoby ZTP chce od poplatků zcela osvobodit. A co osvobození pro historická vozidla, tedy starší třiceti let? „Není to v návrhu, ale určitě to dává smysl, ta auta tolik nejezdí,” řekl Novinkám.

Historická vozidla, tedy auta starší třiceti let, jako např. tato Škoda Superb z roku 1948, by mohla být od ekodaně osvobozena. Foto: Škoda

I samotný princip zdanění podle emisní normy má svá úskalí, jak ukazují např. starší měření německé Federální agentury pro životní prostředí (Umweltbundesamt, UBA). Ta v minulosti prováděla výzkum na vznětových motorech několika automobilek z různých koncernů. Zjistila, že vznětové motory plnící normu Euro 3 ve skutečném provozu v průměru vypouští méně oxidů dusíku, které jsou prokazatelně karcinogenní, než motory plnící normu Euro 5.

Návrh také nerozlišuje mezi vznětovými a zážehovými motory. Přitom například limit emisí oxidu dusíku pro „benziny” je u normy Euro 3 s hodnotou 0,15 gramu na kilometr nižší než u normy Euro 5 pro vznětové, tj. naftu spalující motory, kde je 0,18 g/km. Rozlišení podle typu paliva podle Prouzy zatím uvažováno nebylo, ale může to být součástí debaty.

2,7 miliardy ročně

Deklarovaný dopad na ekologii samozřejmě není všechno. Možná realističtějším benefitem je fakt, že rozšířené poplatky by přinesly minimálně 600 milionů korun ročně za registraci dovezených aut a další 2,1 miliardy za první přeregistraci aut již jezdících v ČR.

Zvažovaná úprava by mohla být součástí návrhu novely zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, která nyní čeká na projednání vládou. Nový zákon by měl také stanovit automatické zvyšování zdanění podle principu, že se platí za auto starší 10 let.