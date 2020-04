Tři předválečné škodovky, o kterých jste možná nikdy neslyšeli

V letošním roce Škoda Auto slaví 125 let od chvíle, kdy její základy položili dva mladí čeští podnikatelé a nadšení cyklisté: mechanik Václav Laurin s knihkupcem Václavem Klementem.

Do začátku druhé světové války se boleslavským mimořádně dařilo. Krom úspěšných modelů, jako bylo třeba auto Popular, tam vzniklo i několik rarit.

Laurin s Klementem se od jedné stopy vrhli současně jak do dvou, tak i do tří stop. V roce 1905 tak přivedli na světlo světa nejen první automobil Voiturette A, ale také otevřenou tříkolku LW.

Z dnešního pohledu to může znít bizarně, ale byly to skutečné alternativy k automobilům, levnější a jednodušší. Vzadu sedící řidič sledoval provoz přes hlavy dvou pasažérů, případně krytého prostoru pro až 200 kg nákladu. Vodou chlazený jednoválec o 5 koních (3,7 kW) zrychlil tento velmi praktický dopravní prostředek s hmotností pouhých 160 kg až na 40 km/h.

Základ tříkolky L&K typu LW tvořil tuhý trubkový rám. Přední nápravu s rozchodem 1150 mm nesla dvojice půleliptických listových per, rozvor činil 1650 mm. Hnané zadní kolo bylo neodpružené, řidič měl ale k dispozici motocyklové sedlo s pružinami.

Tricykl LW vydržel v nabídce mladoboleslavské značky do roku 1911. Do současnosti se podle automobilky zřejmě dochovaly pouze tři exempláře tříkolek plus jeden samostatný motor.