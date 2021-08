Třetina Čechů plánuje pořízení hybridu nebo elektromobilu, říká průzkum

Přibližně 33 % Čechů si plánuje pořídit vůz na hybridní nebo čistě elektrický pohon. Čtyři pětiny z nich by si takový vůz koupily a 21 % by si jej pronajalo. V současnosti takový vůz mají asi čtyři procenta lidí. Většina by volila hybridní nebo mild hybridní pohon, po čistém elektromobilu by sáhlo deset procent lidí. Vyplývá to z průzkumu Generali České pojišťovny mezi více než 800 českých motoristů.