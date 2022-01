Toyota představila koncept GR GT3, chce ho prodávat soukromým závodním týmům

Jeden by čekal, že pokud se Toyota pustí do závodění cestovních vozů ve třídě GT3, použije model Supra jako základ pro závodní vůz, stejně jako to dělá ve třídě GT4. Tokijský autosalon ovšem hovoří jinak - automobilka tam odhalila koncept GR GT3, který se suprou techniku nesdílí. A podle proporcí a hlavně výfuku za levým předním kolem můžeme soudit, že to není ani sourozenec elektrického konceptu STI E-RA od Subaru.