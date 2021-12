Toyota odhalila elektromobil bZ4X v evropské verzi

Co už víme, je, že bZ4X bude mít pohon předních nebo všech kol a výkony budou 204, resp. 218 koní. V případ čtyřkolky se o pohon mají starat dva elektromotory shodně o 109 koních, takže zprvu předpokládaná dominance přední nápravy v pohonu se patrně konat nebude.

Co největší dojezd slibuje také vycizelovaná aerodynamika. Svou roli v ní hrají hluboké otvory v rozích nárazníku, kompletní zakrytování podvozku, dělený střešní spoiler a malý „kachní ocas“ na zádi. Samozřejmostí jsou i klapky pro regulaci přístupu chladicího vzduchu k baterii – není-li chlazení třeba, zavřou se, a tím sníží odpor vzduchu vozidla.

Když už jsme u chlazení, zmiňme i topení. bZ4X je vybavená tepelným čerpadlem, takže by dojezd měl být použitelný i za nižších teplot. Kromě toho má vůz infračervené zářiče pro nohy řidiče a spolujezdce, čímž zvyšuje pocit tepla v kabině. K mání je za příplatek spolu s vyhříváním sedaček a řidiči a spolujezdci s ním má být teplo už za minutu od spuštění.

Po stránce jízdní elektroniky nabídne verze AWD režim X-Mode, který dle popisu není nepodobný tomu v autech značky Subaru. Má možnost nastavení pro jízdu ve sněhu a blátě anebo v hlubokém sněhu a blátě, který funguje do 20 km/h. Do těžšího terénu je systém označený Grip Control, který funguje do 10 km/h. Samozřejmě, v těžším terénu budou limitem pneumatiky a světlá výška.