Toyota Corolla Cross míří do Evropy

V létě představená Toyota Corolla Cross se objeví i na evropských trzích. Uvádí to web Automotive News Europe s odkazem na Harolda Patona, produktového a marketingového ředitele pro větší auta evropské divize Toyoty, a také tisková zpráva na webu automobilky. Corolla Cross podle Patona „doplní nabídku SUV“ v Evropě.

„C-HR je lákavá pro ty zákazníky, kteří upřednostňují styl. Corolla Cross je robustním a praktickým SUV,“ nechal se slyšet Paton na setkání s médii v Bruselu v úterý. Podle Matta Harrisona, generálního ředitele evropské divize Toyoty, by měla Corolla Cross zaujmout ty, kterým vadí styling C-HR jako kupé.

Vůz má přijít na trh v druhé polovině roku 2022 a jeho výroba má probíhat v Japonsku, ovšem je možné, že se později přesune do Evropy. Stojí na platformě TNGA-C, kterou sdílí s běžnou corollou a ta se vyrábí ve Velké Británii.

Evropský model se od těch ostatních na světě mírně liší přední maskou a rozložením palubní desky. Jejím klíčovým prvkem je 12,3” digitální přístrojový štít, který má být možné do jisté míry konfigurovat.

Bezpečnostní výbavu na palubě Corolly Cross už Toyota neoznačuje Safety Sense, ale T-Mate. To je balík, jehož součástí je kromě prvků známých ze Safety Sense, jako adaptivní tempomat, aktivní vedení v jízdním pruhu, čtení dopravních značek, autonomní nouzové brzdění nebo varování před hrozící srážkou, také např. potlačení nechtěné akcelerace v nízkých rychlostech.

Corolla Cross má pomoci automobilce získat do roku 2025 devítiprocentní podíl na trhu v segmentu C, který je v Evropě nejvíce kompetitivní. Jak se to podaří, se zatím nechme překvapit.