Toyota chystá Supru s manuální převodovkou, tvrdí zprávy z Japonska

V Toyotě také údajně pracují i na výkonné verzi Supry od Gazoo Racing. Pod kapotou by vůz mohl mít dvakrát přeplňovaný šestiválcový motor a výkon by mohl atakovat i hranici pěti set koňských sil, což by se rovnalo výkonům nejsilnějších BMW, ale i některých modelů Porsche.