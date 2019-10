Tohle ostré BMW nejspíš neznáte. Kdysi vzniklo s jediným účelem

Nejen Evropa je rodištěm speciálních edicí zajímavých aut, to ví každý fanoušek rychlých kol. Tenhle bílý kousek ale vznikl na místě nepříliš pravděpodobném - v Africe. Konkrétně v Jihoafrické republice, a to jako homologační speciál pro závody. Je to BMW 530 MLE a prošlo pečlivou renovací.