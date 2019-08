Tohle není létající talíř z filmu, ale historický závoďák

Závodní auta z 50. let minulého století si často jsou dost podobná, připomeňme kromě tohoto Lotusu také Jaguar D-Type nebo Porsche 550 Spyder. Právě tohle ale vypadá nejvíc jako něco, v čem by člověk čekal mimozemšťana.

Tento konkrétní Lotus Eleven závodil v Silverstonu a Crystal Palace, pak se stěhoval do Dánska a později do Minneapolis v USA, kde prošel kompletní renovací. Ta trvala deset let.